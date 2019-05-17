Политика , 12:35
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Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Среди заказчиков убийства есть высокопоставленные граждане Украины и других стран, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин, не уточнив, о ком именно идет речь
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на действующего руководителя республики Дениса Пушилина.
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