СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Всего по оценке «Страна.ua» в украинском реестре избирателей могут быть порядка 200 тыс. умерших

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В реестре избирателей, которые смогут проголосовать на выборах президента Украины в эти выходные, есть имена погибших в результате конфликта на юго-востоке страны, выяснила украинская газета «Страна.ua».

По данным издания, в общей сложности в реестре по-прежнему числятся порядка 200 тыс. умерших. Среди есть люди, о смерти которых широко известно из СМИ. Например, погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви (погиб в Макеевке 8 феврала 2017 года), и экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от взрыва 31 августа прошлого года.

«Страна.ua» поясняет, что у Киева нет официальных данных о рожденных и умерших в ДНР и ЛНР, поэтому исключить «мертвые души» из реестра избирателей невозможно.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.