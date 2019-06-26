В ДНР сообщили о задержании организаторов покушения на власти республики

Правоохранительные органы самопровозглашенной ДНР задержали в Донецке троих человек, готовивших покушение на руководителей силовых ведомств государства. Об этом сообщается на сайте МВД ДНР.
Среди задержанных есть участник радикальной группировки «Правый сектор» Сергей, воевавший в Донбассе на стороне Киева, бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Виктор и жительница Киева Наталья.
Как отмечает МВД самопровозглашенной республики, они собирались устроить теракт, чтобы уничтожить руководителей силовых структур ДНР. Одновременно они делали фотографии военных, административных, инфраструктурных объектов.
При обысках у подозреваемых изъяли оружие и боеприпасы. Сотрудники МВД также нашли снайперскую винтовку Savage американского производства, патроны к ней и гранаты.
Как считают в МВД, за попыткой совершить теракт стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ. По данным следствия, один из прямых руководителей группы — Андрей Байдал с позывным «Швед». «Именно он отдавал приказ совершать убийства на территории ДНР», — заключили в МВД ДНР.