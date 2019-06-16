«Россия 1» сообщила имена причастных к убийству Захарченко

В сюжете идет речь о сотрудниках 5-го управления департамента разведки Службы безопасности Украины. По информации телеканала, именно они ответственны за теракты в ДНР

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» назвали имена причастных к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

В сюжете человек, лицо которого было скрыто, заявил, что спецслужбам ДНР известны организаторы терактов в Донбассе. По его словам, работой в самопровозглашенной республике занимается второй отдел 5-го управления департамента контрразведки СБУ. «Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений на Донбассе», — говорится в сюжете.

В программе упоминается помощник начальника управления Сергей Моторин — выходец из Донбасса, который ранее служил в Славянске. «Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко», — указывается в телесюжете.

Также там упоминаются представители украинских спецслужб Владислав Долговяз и Андрей Мушта. Отмечается, что их агенты, в числе которых Андрей Байдал («Швед»), причастны к терактам в Донбассе. По информации телеканала, сведения о своих кураторах, в том числе сотрудниках 5-го управления, предоставили задержанные спецслужбами ДНР агенты.