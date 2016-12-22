После гибели Захарченко МИД заявил о «кровавой бойне» в Донбассе

МИД отреагировал на гибель главы ДНР Александра Захарченко в результате взрыва. По мнению представителя ведомства Марии Захаровой, за убийством лидера самопровозглашенной республики стоит Киев

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К гибели главы ДНР Александра Захарченко может быть причастен Киев, заявила РБК представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Украина решила перейти к «кровавой бойне» в Донбассе вместо исполнения минских соглашений.

«Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных. Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне», — заявила Захарова.

Представитель МИДа отметила, что внимание на произошедшее в Донецке должно обратить мировое сообщество. «Мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершенного на глазах у мирных граждан», — заявила она.

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа, получив тяжелые ранения, не совместимые с жизнью. Информацию о его гибели подтвердила донецкая администрация. Кроме того, в результате взрыва тяжело пострадал министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев, известный также по прозвищу Ташкент.

После покушения центр Донецка оказался перекрыт. На месте работают экстренные службы. По данным источника агентства «Интерфакс», подозреваемые в организации взрыва уже задержаны. Собеседник агентства назвал их «украинскими диверсантами».

Захарченко стал очередным политиком и военачальником ДНР, погибшим в результате покушения. В октябре 2016 года при взрыве в лифте собственного дома погиб один из известных командиров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсен Павлов по прозвищу Моторола. Власти ДНР заявили, что взрыв был организован украинской диверсионно-разведывательной группой.

В феврале 2017 года жертвой нового покушения стал командир батальона ополченцев «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. Организаторы убийства выстрелили по окну его кабинета из реактивного огнемета «Шмель». Захарченко, комментируя ход расследования, сообщал, что к убийству оказались причастны те же, кто занимались подготовкой покушения на Моторолу.