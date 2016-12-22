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После гибели Захарченко МИД заявил о «кровавой бойне» в Донбассе
Политика, 19:13
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После гибели Захарченко МИД заявил о «кровавой бойне» в Донбассе
МИД отреагировал на гибель главы ДНР Александра Захарченко в результате взрыва. По мнению представителя ведомства Марии Захаровой, за убийством лидера самопровозглашенной республики стоит Киев
Фото: swentol / Twitter

К гибели главы ДНР Александра Захарченко может быть причастен Киев, заявила РБК представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Украина решила перейти к «кровавой бойне» в Донбассе вместо исполнения минских соглашений.

«Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных. Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне», — заявила Захарова.

Погиб глава ДНР Александр Захарченко
Политика

Представитель МИДа отметила, что внимание на произошедшее в Донецке должно обратить мировое сообщество. «Мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершенного на глазах у мирных граждан», — заявила она.

Чем запомнился Александр Захарченко. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа, получив тяжелые ранения, не совместимые с жизнью. Информацию о его гибели подтвердила донецкая администрация. Кроме того, в результате взрыва тяжело пострадал министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев, известный также по прозвищу Ташкент.

После покушения центр Донецка оказался перекрыт. На месте работают экстренные службы. По данным источника агентства «Интерфакс», подозреваемые в организации взрыва уже задержаны. Собеседник агентства назвал их «украинскими диверсантами».

Погибшие командиры из ЛНР и ДНР Еще 7 фото
Фотогалерея

Захарченко стал очередным политиком и военачальником ДНР, погибшим в результате покушения. В октябре 2016 года при взрыве в лифте собственного дома погиб один из известных командиров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсен Павлов по прозвищу Моторола. Власти ДНР заявили, что взрыв был организован украинской диверсионно-разведывательной группой.

В феврале 2017 года жертвой нового покушения стал командир батальона ополченцев «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. Организаторы убийства выстрелили по окну его кабинета из реактивного огнемета «Шмель». Захарченко, комментируя ход расследования, сообщал, что к убийству оказались причастны те же, кто занимались подготовкой покушения на Моторолу.

Биография Александра Захарченко

Александр Захарченко родился в 1976 году в Донецке. Отучившись на электромеханика, поступил в юридический институт МВД Украины, но не окончил. Работал электромехаником на угольных шахтах, вел предпринимательскую деятельность. В 2010 году возглавил донецкое отделение общественной организации «Оплот», которая, в частности, занималась помощью семьям погибших при исполнении военнослужащих и сотрудников милиции. Вместе с членами этой организации весной 2014 года он участвовал в штурме донецкого горсовета. Впоследствии командовал отрядом «Оплот» в составе армии ДНР, участвуя в боевых действиях в Донбассе. После референдума о независимости ДНР почти два месяца был военным комендантом Донецка, а в июле 2014-го занял пост замглавы МВД самопровозглашенной республики. Еще через месяц сменил Александра Бородая на посту главы правительства ДНР. А в ноябре того же года был избран главой самопровозглашенной республики.

В конце июля 2014 года министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) говорил, что Захарченко в ходе столкновений с украинскими военными получил ранение в руку. В конце августа того же года на него было совершено покушение, но ранения получил только водитель. В 2015-м сообщалось, что Захарченко был ранен в ногу во время боя под Дебальцево. В апреле следующего года Министерство госбезопасности ДНР сообщило о том, что на него снова готовилось покушение и что власти задержали группу украинцев со взрывным устройством. Спустя несколько месяцев глава ДНР попал под обстрел под Донецком.

Авторы: Георгий Тадтаев, Егор Губернаторов.
Теги: Александр Захарченко , МИД
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