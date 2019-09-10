Омбудсмен Бурятии назвала причины задержания соратников шамана

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова пообещала проверить законность задержания в республике двух человек, сопровождавших якутского «шамана» Александра Габышева, который идет пешком в Москву «изгонять Путина»

Александр Габышев (Фото: ppetrovichch / Instagram)

Омбудсмен заявила о намерении направить в МВД Бурятии запрос о судьбе двух помощников якутского «шамана» Александра Габышева, который на протяжении последних нескольких месяцев идет пешком из Якутска в Москву, чтобы, как он сам объясняет, «изгнать Путина», которого считает порождением темных сил. Ранее сообщалось, что в Бурятии от Габышева потребовали перестать называть себя шаманом, а двое поддерживавших его человек были задержаны.

Позднее на сайте Жамбаловой появилось сообщение об ответе МВД. Согласно ему, 6 сентября у Игоря Коношанова, которого называют «водителем якутского шамана», сотрудниками ГИБДД был изъят автомобиль в связи с наличием «признаков изменения номера кузова и замены двигателя». При этом сам Коношанов, находившийся за рулем машины, оказал неповиновение законному требованию сотрудников полиции и был отправлен Железнодорожным районным судом под арест сроком на 13 суток (ст. 19.3 КоАП РФ).

Второй сопровождающий «шамана», Петр Дондуков, был задержан 9 сентября на митинге в центре Улан-Удэ. Согласно информации МВД Бурятии, Дондуков «вмешивался в действия сотрудников полиции» и толкал сотрудника полиции, а также не реагировал на неоднократные замечания. В связи с этим в отношении Дондукова также был составлен и направлен в суд протокол по ст. 19.3 КоАП РФ.

В сообщении пресс-службы Жамбаловой отмечается, что во вторник она побывала в изоляторе временного содержания, где с 7 сентября находится Коношанов, и встретилась с ним. «Игорь Георгиевич в медицинской помощи не нуждается. Каких-либо жалоб, заявлений от него не поступило», — говорится в сообщении омбудсмена.

Кроме того, во вторник Жамбалова встретилась с участниками продолжающегося на площади Советов в Улан-Удэ митинга и пообещала выяснить причины сегодняшнего задержания на акции протеста депутата народного хурала Бурятии коммуниста Баира Цыренова и активиста Дмитрия Баирова. «Сейчас поеду в отдел полиции и все выясню», — заявила омбудсмен людям (цитата по ИА «Байкал-Daily»).