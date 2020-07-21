Воробьев заявил о возобновлении роста потребительского рынка Подмосковья

Потребительский рынок Московской области возобновил рост и преодолел снижение, произошедшее во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев, его слова РБК передала пресс-служба губернатора

По словам Воробьева, до начала распространения COVID-19 недельный оборот потребительского рынка Подмосковья составлял 58,9 млрд руб. На момент максимальных ограничений, введенных в связи с эпидемией, в период с 13 по 19 апреля, этот показатель упал до 34,5 млрд руб.

После того, как в регионе начали поэтапно снимать карантинные меры, рынок начал восстанавливаться со скоростью около 5 млрд руб. Сейчас недельный оборот потребительского рынка составляет 66,5 млрд руб., что на 13% выше оборота, фиксировавшегося до введения ограничений.

С наибольшими темпами растут розничная торговля и автосегмент рынка — 10-15%. Общепит и сфера услуг растет со скоростью 4% в неделю. Воробьев отметил, что единственной отраслью, которая не восстановила показатели до введения ограничений, является автосегмент.