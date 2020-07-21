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Пандемия коронавируса ,  
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Воробьев заявил о возобновлении роста потребительского рынка Подмосковья

Потребительский рынок Московской области возобновил рост и преодолел снижение, произошедшее во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев, его слова РБК передала пресс-служба губернатора

По словам Воробьева, до начала распространения COVID-19 недельный оборот потребительского рынка Подмосковья составлял 58,9 млрд руб. На момент максимальных ограничений, введенных в связи с эпидемией, в период с 13 по 19 апреля, этот показатель упал до 34,5 млрд руб.

После того, как в регионе начали поэтапно снимать карантинные меры, рынок начал восстанавливаться со скоростью около 5 млрд руб. Сейчас недельный оборот потребительского рынка составляет 66,5 млрд руб., что на 13% выше оборота, фиксировавшегося до введения ограничений.

Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19
Общество
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

С наибольшими темпами растут розничная торговля и автосегмент рынка — 10-15%. Общепит и сфера услуг растет со скоростью 4% в неделю. Воробьев отметил, что единственной отраслью, которая не восстановила показатели до введения ограничений, является автосегмент.

Ранее 21 июля Воробьев сообщил в интервью РБК, что эпидемия коронавирусной инфекции обойдется бюджету Московской области в 130-150 млрд руб. Такие доходы недополучит казна региона из-за введенных во втором квартале 2020 года ограничений.

В связи с этим властям Подмосковья придется пересмотреть сроки реализации некоторых проектов. В частности, будет отложен ввод транспортных развязок, ввод в эксплуатацию новых линий системы Московских центральных диаметров (МЦД). При этом Воробьев отметил, что социальные обязательства будут выполнены.

Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений
Общество
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Московской области начали снимать карантинные меры с 23 мая, когда был отменен режим электронных пропусков. С середины июня в регионе открылись летние веранды и музеи. После этого работу возобновили торговые центры.

В июле в Подмосковье объявили о новом этапе отмены ограничений: с 16 июля в парках можно находится без масок, с этого же дня полноценно заработали заведения общепита. 

Теги: Андрей Воробьев, Московская область, рынок
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