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Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19

По оценке Андрея Воробьева, из-за пандемии COVID-19 бюджет Московской области недополучит около 150 млрд руб., что вынудит отложить реализацию некоторых проектов
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.

«То, что мы пережили, и то, что, надеюсь, раз и навсегда ушло, ударило по нашей экономике где-то на 130–150 млрд руб.», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что 26% валового регионального продукта Московской области в нормальных условиях обеспечивает торговля, а между тем именно она стала одной из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей. При этом региону пришлось потратить «несколько десятков миллиардов рублей» на борьбу с пандемией — выплату пособий, закупку масок и других средств защиты, лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких и т.д.

«Вот считайте, эти деньги вылетели, есть задача их компенсировать. <...>. Задача — восстановить экономику, чтобы потребление и спрос были на высоком уровне, чтобы предприятия заработали на всю мощь», — сказал Воробьев.

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Общество
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По его словам, в этих условиях властям Подмосковья придется пересмотреть планы реализации некоторых проектов, отложив те, с которыми можно подождать.

«Какие-то из них первой важности, какие-то можно оставить на чуть-чуть позже. И вот как раз сейчас анализируем. Какие-то развязки построим позже, от реконструкции каких-то дорог придется воздержаться, но самое главное, самое востребованное — школы, детские сады, благоустройство — постараемся все выполнить в срок. Все социальные обязательства региона будут выполнены», — заверил губернатор

Воробьев, в частности, отметил, что из-за COVID-19 будет несколько отложен ввод в строй новых линий системы Московских центральных диаметров (МЦД), связывающих столицу с Подмосковьем (МЦД, первые две линии уже запущены, МЦД-3 планировалось ввести в строй в 2021 году).

«Сроки мы снесем на более поздний период, как говорят финансисты, вправо. Это действительно придется сделать. <...>. МЦД введем чуть-чуть позже, это проект с федеральным правительством, с Москвой. Но каких-то радикальных изменений не будет. МЦД себя великолепно зарекомендовал — удобно, быстро, дешево, поэтому мы дальше этот проект будем двигать», — сказал Воробьев.

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При этом губернатор заверил, что власти Подмосковья сделают все возможное для того, чтобы жителям региона не пришлось «затягивать пояса», а «жизнь продолжалась».

«Я очень надеюсь, что мы быстро восстановимся», — сказал Воробьев.

С момента начала пандемии COVID-19 в Московской области было выявлено более 62 тыс. случаев заражения, при этом скончались 1067 человек. За последние сутки выявлено 149 новых заболевших, умерли шесть человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Андрей Воробьев, Московская область
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