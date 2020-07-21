Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19

По оценке Андрея Воробьева, из-за пандемии COVID-19 бюджет Московской области недополучит около 150 млрд руб., что вынудит отложить реализацию некоторых проектов

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.

«То, что мы пережили, и то, что, надеюсь, раз и навсегда ушло, ударило по нашей экономике где-то на 130–150 млрд руб.», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что 26% валового регионального продукта Московской области в нормальных условиях обеспечивает торговля, а между тем именно она стала одной из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей. При этом региону пришлось потратить «несколько десятков миллиардов рублей» на борьбу с пандемией — выплату пособий, закупку масок и других средств защиты, лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких и т.д.

«Вот считайте, эти деньги вылетели, есть задача их компенсировать. <...>. Задача — восстановить экономику, чтобы потребление и спрос были на высоком уровне, чтобы предприятия заработали на всю мощь», — сказал Воробьев.