Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19
Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.
«То, что мы пережили, и то, что, надеюсь, раз и навсегда ушло, ударило по нашей экономике где-то на 130–150 млрд руб.», — сказал Воробьев.
Губернатор напомнил, что 26% валового регионального продукта Московской области в нормальных условиях обеспечивает торговля, а между тем именно она стала одной из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей. При этом региону пришлось потратить «несколько десятков миллиардов рублей» на борьбу с пандемией — выплату пособий, закупку масок и других средств защиты, лекарств, аппаратов искусственной вентиляции легких и т.д.
«Вот считайте, эти деньги вылетели, есть задача их компенсировать. <...>. Задача — восстановить экономику, чтобы потребление и спрос были на высоком уровне, чтобы предприятия заработали на всю мощь», — сказал Воробьев.