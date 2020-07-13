У «Лефортово» задержали пришедших поддержать Ивана Сафронова журналистов

«Проблема в том, что завтра любой из нас, любой из вас может оказаться на месте Вани. И поэтому важно не молчать — важно говорить об этом. Это вопрос и нашей безопасности, всей журналистики», — заявила она.

Как отмечает корреспондент РБК, полицейские уводят тех, кто пришел на акцию в футболках с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Среди них оказались Анна Васильева из «Коммерсанта», Мария Шер, Алла Пугачева («Коммерсантъ FM»).

На время выступления Ивана Павлова, адвоката Ивана Сафронова, перед журналистами полиция прекратила задерживать собравшихся людей. Однако вскоре задержания возобновились. Полицейские увели Таисию Бекбулатову, главного редактора издания «Холод». В день задержания Сафронова, 7 июля, у нее провели обыск, после чего увезли на допрос в качестве свидетеля. С 2012 по 2017 год Бекбулатова работала вместе с Сафроновым в «Коммерсанте». Позднее был задержан заместитель заведующего отделом политики «Коммерсанта» Александр Черных и корреспондент этого же издания Петр Пархоменко.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не обладают информацией о задержаниях.

Иван Сафронов был задержан ФСБ 7 июля, и в тот же день Лефортовский суд постановил взять его под стражу до 6 сентября. Сафронова подозревают в совершении государственной измены в форме сотрудничества со спецслужбой одной из стран НАТО. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — сообщила ФСБ. Его адвокат Иван Павлов позднее сообщил, что следователи подозревают Сафронова в том, что заказ на передачу информации ему передали чешские спецслужбы, а ее конечным получателем были спецслужбы США. По версии ФСБ, Сафронов был завербован в 2012 году.

Иван Сафронов с 2010 по 2019 год работал спецкорреспондентом газеты «Коммерсантъ», где занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. Затем он перешел в газету «Ведомости», а в мае 2020 года стал советником главы «Роскосмоса».