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Дело Ивана Сафронова ,  
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У «Лефортово» задержали пришедших поддержать Ивана Сафронова журналистов

13 июля ФСБ предъявит обвинения бывшему журналисту «Коммерсанта» Ивану Сафронову, подозреваемому в госизмене. У СИЗО «Лефотово», где собрались поддерживающие его коллеги, начались задержания
Сотрудники полиции задерживают журналиста Софью Русову возле следственного изолятора №2 в Лефортово
Сотрудники полиции задерживают журналиста Софью Русову возле следственного изолятора №2 в Лефортово (Фото: Андрей Любимов / РБК)

У СИЗО «Лефортово» проходит акция в поддержку советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Полицейские задержали нескольких участников, передает корреспондент РБК.

Сегодня Ивану Сафронову должны предъявить обвинения. Следственное управление ФСБ, куда должны доставить Сафронова, находится в том же здании, что и СИЗО «Лефортово», где после ареста содержится бывший журналист.

После того как у СИЗО начали собираться люди, к зданию подъехали два автозака и машины полиции. Через громкоговоритель сотрудники правоохранительных органов потребовали от собравшихся разойтись.

Видео

Первой задержали члена профсоюза журналистов, активистку Софью Русову. Она пришла с плакатом «Свободу Ивану Сафронову». Вслед за ней полицейские увели журналистку «Холода» Марию Карпенко, а позднее спецкорреспондента «Коммерсанта» Ольгу Алленову. Последняя перед началом акции выступила перед журналистами других изданий.

«Проблема в том, что завтра любой из нас, любой из вас может оказаться на месте Вани. И поэтому важно не молчать — важно говорить об этом. Это вопрос и нашей безопасности, всей журналистики», — заявила она.

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Как отмечает корреспондент РБК, полицейские уводят тех, кто пришел на акцию в футболках с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Среди них оказались Анна Васильева из «Коммерсанта», Мария Шер, Алла Пугачева («Коммерсантъ FM»).

На время выступления Ивана Павлова, адвоката Ивана Сафронова, перед журналистами полиция прекратила задерживать собравшихся людей. Однако вскоре задержания возобновились. Полицейские увели Таисию Бекбулатову, главного редактора издания «Холод». В день задержания Сафронова, 7 июля, у нее провели обыск, после чего увезли на допрос в качестве свидетеля. С 2012 по 2017 год Бекбулатова работала вместе с Сафроновым в «Коммерсанте». Позднее был задержан заместитель заведующего отделом политики «Коммерсанта» Александр Черных и корреспондент этого же издания Петр Пархоменко.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не обладают информацией о задержаниях.

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Иван Сафронов

Иван Сафронов был задержан ФСБ 7 июля, и в тот же день Лефортовский суд постановил взять его под стражу до 6 сентября. Сафронова подозревают в совершении государственной измены в форме сотрудничества со спецслужбой одной из стран НАТО. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — сообщила ФСБ. Его адвокат Иван Павлов позднее сообщил, что следователи подозревают Сафронова в том, что заказ на передачу информации ему передали чешские спецслужбы, а ее конечным получателем были спецслужбы США. По версии ФСБ, Сафронов был завербован в 2012 году.

Иван Сафронов с 2010 по 2019 год работал спецкорреспондентом газеты «Коммерсантъ», где занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. Затем он перешел в газету «Ведомости», а в мае 2020 года стал советником главы «Роскосмоса».

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Екатерина Костина, Георгий Тадтаев
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