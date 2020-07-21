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Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Этот закон ограничивает перечень оснований для увольнения сотрудников, работающих удаленно. Если поправки пройдут все чтения, работодатель сможет уволить такого работника только на основаниях, закрепленных в Трудовом кодексе.

Авторы законопроекта также предлагают предусмотреть право работника находиться офлайн в определенное время и, например, не отвечать на письма и звонки руководителя. Инициатива также дает уточненное определение удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной.

Ко второму чтению депутаты проработают несколько замечаний. В частности, уточнят основания для перевода работника на временную удаленную работу и для увольнения.

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Фото: Роман Пименов / ТАСС

Также планируется более детально проработать вопросы, как использовать оборудование во время удаленной работы, а также соотношение рабочего времени и времени отдыха.

Проект закона был внесен 16 июня председателем Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой депутатов и сенаторов. В пояснительной записке было указано, что пандемия коронавируса выявила проблемы в трудовом праве России.

Ранее Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провел опрос, который показал, что работать на удаленке постоянно хочет каждый десятый россиянин, а совмещать работу на дому и посещение офиса — 55% респондентов.

Теги: Госдума, законопроект, удаленная работа
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