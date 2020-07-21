Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Этот закон ограничивает перечень оснований для увольнения сотрудников, работающих удаленно. Если поправки пройдут все чтения, работодатель сможет уволить такого работника только на основаниях, закрепленных в Трудовом кодексе.

Авторы законопроекта также предлагают предусмотреть право работника находиться офлайн в определенное время и, например, не отвечать на письма и звонки руководителя. Инициатива также дает уточненное определение удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной.

Ко второму чтению депутаты проработают несколько замечаний. В частности, уточнят основания для перевода работника на временную удаленную работу и для увольнения.