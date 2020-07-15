Опрос показал интерес россиян к частичной удаленной работе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 70,8 (-0,33) Инвестиции, 12:19
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 80,84 (+0,22) Инвестиции, 12:19
«Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 12:41 Песков назвал выборы Белоруссии внутренним делом республики Политика, 12:40 Песков ответил на вопрос о планах Путина на отпуск Общество, 12:38 Трамп снова обвинил Китай в распространении COVID-19. Что будет с Bitcoin Крипто, 12:34 Кремль заявил об отсутствии предложений о переносе «Бессмертного полка» Общество, 12:33 Статую русского освоителя Аляски уберут из центра основанного им города Общество, 12:31 Депутата Галямину оштрафовали на 200 тыс. руб. за пикет в поддержку Азара Общество, 12:22 Минтранс Турции объявил о возобновлении авиасообщения с Россией Общество, 12:17 В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске Политика, 12:13 Канье Уэст отказался от планов стать президентом Стиль, 12:06 Минфин сообщил о получении семьями с детьми 99% выделенных средств Общество, 12:03 Российский рекордсмен в прыжках с шестом будет выступать за Белоруссию Спорт, 12:00 Когда нас заменит искусственный интеллект: подкаст РБК Тренды Экономика инноваций, 12:00  Добровольцы сообщили о побочных эффектах при испытании вакцины от COVID Общество, 11:56
Общество ,  
0 

Опрос показал интерес россиян к частичной удаленной работе

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Работать на удаленке постоянно хочет только каждый десятый россиянин, а совмещать работу на дому и посещение офиса предпочитают 55% граждан. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, пишут «Ведомости».

Исследование показало, что всегда работать очно хотят 33% россиян, а постоянно работать удаленно — только 10%.

Авторы исследования выяснили, что в период пандемии 43% россиян перевели на удаленную работу. «По данным министра труда и соцзащиты Антона Котякова, такая доля составляла 11% от всех занятых, тогда как, по данным онлайн-обследования, — 43%», — сказано в исследовании.

До распространения коронавируса доля россиян, работающих удаленно, составляла 3%, а 5% совмещали работу из дома с работой в офисе. Большая часть населения России работает на официальном рабочем месте по строгому графику, отмечается в исследовании.

Володин и Матвиенко внесли законопроект об удаленной работе в России
Общество
Фото: Роман Пименов / ТАСС

По данным ученых, из дома начали работать в основном респонденты с высшим образованием. Среди них на удаленку ушла почти половина, а среди россиян без высшего образования дистанционно начали работать только 10%.

Опрос показал, что у 37% сотрудников переход на удаленную работу был задокументирован. Авторы исследования сделали вывод, что оформление дистанционной занятости является сложным для работодателей, так как нет четких правовых норм, связанных с режимом самоизоляции. Помимо этого, данные свидетельствуют о нежелании работодателей соблюдать трудовое законодательство, уточняется в исследовании.

Читайте на РБК Pro
«Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж «Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании

В период самоизоляции увеличилась рабочая нагрузка у сотрудников на удаленке. Так, у 44% опрошенных продолжительность рабочего времени увеличилось, а у 24% оно сократилось. Не изменилась нагрузка только у 28% опрошенных.

По данным исследования, 72% респондентов, работающих на удаленке, заявили, что выполняют работу после окончания рабочего дня и в выходные. В то же время и руководители, и подчиненные отметили, что эффективность работы в период самоизоляции снижается.

Минтруд разъяснил порядок оплаты труда на удаленке
Общество
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Ранее, 16 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о регулировании дистанционной и удаленной работы. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что пандемия коронавируса выявила проблемы трудового права России, в котором не хватает гибкости и ограничены возможности применения новых технологий.


 

Теги: РАНХиГС, Исследование, удаленная работа
Материалы по теме
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Общество
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»
Общество
Мишустин сообщил о росте числа работников на удаленке почти в 30 раз
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter