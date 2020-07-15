Опрос показал интерес россиян к частичной удаленной работе

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Работать на удаленке постоянно хочет только каждый десятый россиянин, а совмещать работу на дому и посещение офиса предпочитают 55% граждан. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, пишут «Ведомости».

Исследование показало, что всегда работать очно хотят 33% россиян, а постоянно работать удаленно — только 10%.

Авторы исследования выяснили, что в период пандемии 43% россиян перевели на удаленную работу. «По данным министра труда и соцзащиты Антона Котякова, такая доля составляла 11% от всех занятых, тогда как, по данным онлайн-обследования, — 43%», — сказано в исследовании.

До распространения коронавируса доля россиян, работающих удаленно, составляла 3%, а 5% совмещали работу из дома с работой в офисе. Большая часть населения России работает на официальном рабочем месте по строгому графику, отмечается в исследовании.