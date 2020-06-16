Володин и Матвиенко внесли законопроект об удаленной работе в России

Режим удаленной работы Володин и Матвиенко предлагают вводить на основании как минимум трех факторов — соглашения сторон, производственной необходимости или обстоятельств непредвиденного характера.
Еще одно нововведение касается непосредственно занятости дистанционных работников. Если законопроект примут, уволить их станет сложнее. Сейчас Трудовой кодекс предусматривает, что увольнение таких сотрудников по инициативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором. Таким образом, уволить работника на дистанционке могли из-за того, что у работодателя нет для него достаточного объема работы или иных причин, которые определял сам работодатель. Эту ситуацию авторы законопроекта называют в пояснительной записке дискриминацией и предлагают исключить.
Кроме того, для дистанционных работников предлагают, так же как и для обычных, закрепить режим труда. Они получат право не быть на связи с работодателем круглосуточно. В пояснительной записке отмечается, что при уходе на удаленку работникам зачастую приходится работать дольше, чем обычно. После принятия законопроекта их рабочее время будет четко прописываться, а связь с работодателем в нерабочее время определяться как сверхурочная работа и соответственно оплачиваться.
На удаленный режим работы россиян массово начали переводить в конце марта, после начала периода нерабочих дней из-за коронавируса. С 30 марта на удаленке работали в том числе чиновники администрации президента, работники банков и крупных и малых компаний. С начала июня, когда ограничения на свободное передвижение начали сниматься, часть сотрудников вернулись в офисы. Однако, к примеру, в Москве власти по-прежнему рекомендуют по мере возможности работать дистанционно.
Некоторые компании дали возможность сотрудникам продолжать работать из дома по желанию и при согласовании режима с непосредственным начальством. Например, так поступила Mail.ru Group, аналогичное решение приняли в QIWI, «Яндексе» и Тинькофф Банке. Альфа-банк продлил дистанционную работу до конца 2020 года.
В разгар самоизоляции большинство россиян негативно оценивали опыт работы на удаленке. 15 апреля опрос Ipsos показал, что удаленная работа на самоизоляции устраивает только 22% респондентов. Каждый третий (34,5%) признался, что ему тяжело сосредоточиться дома, а эффективность работы падает. Почти столько же (33,8%) ответили, что им сложно разграничить личную жизнь и работу. К июню, однако, доля тех, кто положительно оценивает работу на удаленке, увеличилась. Ровно 50% респондентов заявили, что их отношение к удаленной работе за эти месяцы стало более благосклонным; разочарованными остались лишь 16% россиян.