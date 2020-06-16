Володин и Матвиенко внесли законопроект об удаленной работе в России

Сейчас права работника на удаленке и условия перехода в такой формат работы не прописаны в законодательстве. Законопроект должен решить эту проблему и прекратить дискриминацию тех, кто работает вне офиса

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о регулировании дистанционной и удаленной работы. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Пандемия COVID-19 выявила проблемы российского трудового права, состоящие в его недостаточной гибкости и ограниченных возможностях применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас в Трудовом кодексе прописано лишь понятие дистанционной работы. К нему авторы законопроекта предлагают добавить понятия «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа».

Введение удаленки в законодательство позволит работникам официально работать вне стационарного рабочего места. «Эти предложения будут иметь необходимый защитный эффект для работника, который длительное время работает удаленно и формально не может ссылаться на наличие у него дистанционной работы», — объясняют авторы проекта.