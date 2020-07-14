Минтруд разъяснил порядок оплаты труда на удаленке

Сотрудникам оплатят взаимодействие с работодателем в нерабочее время на удаленке как работу сверхурочно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минтруд.

Взаимодействие с работодателем во время отдыха допускается с письменного согласия работника и оплачивается как сверхурочная работа.

Что касается компенсации затрат на электроэнергию и использование личного оборудования, эти вопросы должны решаться в соответствии с нормативными актами организаций и трудовыми договорами, уточнили в ведомстве.

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