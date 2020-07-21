Дегтяреву подарили штурвал для удержания «верного курса»

Михаил Дегтярёв и Григорий Куранов (Фото: Вячеслав Реутов / khabkrai.ru)

Заместитель полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов во время представления врио губернатора края Михаила Дегтярева кабинету министров подарил ему деревянный штурвал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства

По словам полпреда, он понадобится новому главе региона для удержания «верного курса». «В этих условиях очень важно выдержать верный курс и правильно держать штурвал», — сказал Куранов.



20 июля президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР и бывшего кандидата на пост мэра Москвы Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Этим же указом он освободил Сергея Фургала от должности главы региона в связи с утратой доверия.



Фургала задержали 9 июля, его обвиняют в организации убийств предпринимателей. Экс-губернатора доставили в Москву, где суд арестовал его на два месяца, до 9 сентября. Экс-губернатор свою вину не признает.