Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный эту должность президентом России Владимиром Путиным 20 июля, прибыл в регион. Об этом сообщили в правительстве края, передает ТАСС.
«Михаил Владимирович прилетел в Хабаровск», — сказал собеседник агентства.
По данным хабаровского аэропорта, рейс авиакомпании «Россия» Москва — Хабаровск прибыл в 11:43 (04:43 мск).
В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что утром там проводилась эвакуация после сообщения о минировании терминала. Однако в результате осмотра аэропорта ничего не было обнаружено.