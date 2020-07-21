Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

Представление нового главы Хабаровского края правительству региона запланировано на 21 июля. Его должен представить заместитель полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края, представление Дегтярева перенесено с 14.00 по местному времени (7.00 мск) на 16.00 (9.00 мск). Об этом сообщает «РИА Новости».

Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах. Сам Фургал вину не признает.

Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву, где суд арестовал его на два месяца. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.