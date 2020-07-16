Суд оставил под арестом хабаровского губернатора Сергея Фургала

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,43) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 81,23 (+0,39) Инвестиции, 12:31
«Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 13:37 В Совфеде отреагировали на инициативу о штрафах за шум до 50 тыс. руб. Общество, 13:34 Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни РБК Стиль и Поклонная 9, 13:31 Инвесторы оценили HeadHunter в $1 млрд Технологии и медиа, 13:12 Песков счел не вопросом Кремля ситуацию со счетами жены замглавы Минфина Общество, 13:09 Forbes назвал самого разбогатевшего в пандемию российского миллиардера Бизнес, 13:05 Новый Volkswagen Polo для России: впечатления и подробности Авто, 13:01 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест РБК и #CloudMTS, 12:53 Адвокат заявил о неодобрении Фургалом массовых акций в Хабаровске Общество, 12:53 Белоруссия закупила у США вторую партию нефти Экономика, 12:49 «Не суйтесь, утонете». Как водители пережили наводнение в Иркутске Авто, 12:45 СК попросил арестовать еще четверых фигурантов дела о торговле младенцами Общество, 12:42 Хакеры сообщили СМИ детали взлома аккаунтов в Twitter Технологии и медиа, 12:42 ЦСКА арендовал у «Эдмонтона» хоккеиста Саморукова Спорт, 12:40
Дело губернатора Фургала ,  
0 

Суд оставил под арестом хабаровского губернатора Сергея Фургала

Защитникам не удалось обжаловать решение об аресте губернатора. Он останется в СИЗО по меньшей мере до сентября
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о заказных убийствах, передает корреспондент РБК. Соответствующее решение приняла судья Татьяна Соколова.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с угрозами, которые, по словам следователя Юрия Буртового, поступали некоторым участникам уголовного дела.

Фургала задержали 9 июля, на следующий день его отправили под арест до 9 сентября. Это решение пыталась обжаловать защита.

Хабаровский губернатор задержан по делу об организации убийств. Главное
Политика
Сергей Фургал

Губернатору вменяется покушение на организацию заказного убийства организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и организация заказного убийства двух и более лиц (ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК).

Видео

Речь о преступлениях, совершенных в 2004–2005 годах: тогда в Хабаровском крае и Амурской области были убиты предприниматели Евгений Зоря, Олег Булатов, Александр Адамов и Роман Сандалов. Следствие считает, что у них были конфликты с Фургалом, который в тот период был совладельцем металлургической компании «Миф-Хабаровск».

Показания на Фургала как на соорганизатора убийств дали четверо обвиняемых, задержанных ранее, сообщал СК. По одному делу с ним проходят его бывший бизнес-партнер Николай Мистрюков, бывший помощник Фургала в Госдуме Андрей Карепов, предприниматель и гендиректор компании «Альтеза» Андрей Палей, а также инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, уточняли в Басманном суде.

Хабаровские жители вновь устроили акции в поддержку Фургала. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Фургал — один из семи глав регионов от оппозиционных партий и один из троих представителей ЛДПР. У Кремля и «Единой России» были претензии к Фургалу, говорили источники РБК. Например, глава Хабаровского края якобы нарушил обещание не мешать кампании единороссов во время выборов в заксобрание региона в сентябре 2019 года. После задержания Фургала в Хабаровске прошли масштабные акции протеста с десятками тысяч участников.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Сергей Фургал, Хабаровск, арест
Материалы по теме
Фургал сообщил правозащитникам о давлении перед отправкой в изолятор
Политика
Арестованному Фургалу не сообщили о митингах в его защиту
Общество
Защита сообщила об обжаловании ареста Фургала
Общество
Читайте на РБК Pro
«Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни «Оставь корону в гараже»: Индра Нуйи — о балансе работы и личной жизни
Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает Почему ваш директор по маркетингу долго не проработает
Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж Недооцененный экспорт: что имеет смысл продавать за рубеж
«Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании «Бонусы как наркотик»: Дэниел Пинк — о пагубных поощрениях в компании
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter