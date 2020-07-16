Суд оставил под арестом хабаровского губернатора Сергея Фургала

Защитникам не удалось обжаловать решение об аресте губернатора. Он останется в СИЗО по меньшей мере до сентября

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о заказных убийствах, передает корреспондент РБК. Соответствующее решение приняла судья Татьяна Соколова.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с угрозами, которые, по словам следователя Юрия Буртового, поступали некоторым участникам уголовного дела.

Фургала задержали 9 июля, на следующий день его отправили под арест до 9 сентября. Это решение пыталась обжаловать защита.

Губернатору вменяется покушение на организацию заказного убийства организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и организация заказного убийства двух и более лиц (ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК).