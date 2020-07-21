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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Александр Каян и Петр Емельянов решили покинуть ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева. В частности, Емельянов объяснил свой уход из партии «удивительными новостями»
Александр Каян
Александр Каян (Фото: Злой Дальневосточник / YouTube)

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

Так, депутат Хабаровской городской думы Александр Каян сообщил о выходе из ЛДПР на своем YouTube-канале. Он пояснил, что вступил в партию, потому что поддерживал прежнего губернатора Сергея Фургала. «В сложившейся ситуации я не имею морального права оставаться членом партии», — отметил депутат.

Каян при этом заявил, что останется депутатом, и обратился к своим избирателям за поддержкой.

В свою очередь, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов сообщил о выходе из партии в своем Instagram. «Удивительные новости застали меня в столицы нашей родины. Как честный и порядочный человек, я просто выйду из ЛДПР», — заявил он. При этом депутат не уточнил, продолжит ли работу в региональном парламенте.

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Михаил Дегтярев

Накануне врио губернатора Хабаровского края был назначен депутат Госдумы, член ЛДПР Михаил Дегтярев. Новый руководитель региона встретился с президентом Владимиром Путиным и пообещал ему через месяц доложить о положении дел.

Видео

Прежнего руководителя Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву. Правоохранительные органы предъявили ему обвинения в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х. Суд арестовал экс-губернатора до 9 сентября.

После этого в Хабаровске и других городах региона граждане вышли на несогласованные митинги в поддержку Фургала.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ЛДПР, Хабаровский край
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