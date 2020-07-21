В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Александр Каян и Петр Емельянов решили покинуть ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева. В частности, Емельянов объяснил свой уход из партии «удивительными новостями»

Александр Каян (Фото: Злой Дальневосточник / YouTube)

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

Так, депутат Хабаровской городской думы Александр Каян сообщил о выходе из ЛДПР на своем YouTube-канале. Он пояснил, что вступил в партию, потому что поддерживал прежнего губернатора Сергея Фургала. «В сложившейся ситуации я не имею морального права оставаться членом партии», — отметил депутат.

Каян при этом заявил, что останется депутатом, и обратился к своим избирателям за поддержкой.

В свою очередь, депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов сообщил о выходе из партии в своем Instagram. «Удивительные новости застали меня в столицы нашей родины. Как честный и порядочный человек, я просто выйду из ЛДПР», — заявил он. При этом депутат не уточнил, продолжит ли работу в региональном парламенте.