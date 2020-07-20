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В Сеченовском университете выписали вторую группу добровольцев

Выписка второй группы добровольцев, участвовавших в испытании вакцины против COVID-19
Выписка второй группы добровольцев, участвовавших в испытании вакцины против COVID-19 (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Вторая группа из 20 добровольцев, которая участвовала в испытании вакцины от коронавируса, хорошо перенесла препарат и выписана из Сеченовского университета. Об этом журналистам сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук, передает ТАСС.

«В этой группе добровольцев, так же как и в первой, были нежелательные реакции, поствакцинальные, но после второго введения, по нашим данным, их количество было буквально минимальным. Степень тяжести была легкая, никакого врачебного вмешательства не потребовалось», — рассказала она.

Накануне директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов сообщил, что все участники клинических испытаний вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо.

Добровольцы сообщили о побочных эффектах при испытании вакцины от COVID
Общество
Фото: Первый МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС

Первую группу добровольцев выписали 15 июня. Тогда Смолярчук заявила, что при любом изменении в самочувствии они могут обратиться к врачам за медицинской помощью. Ожидается, что результаты первой фазы клинических исследований передадут Минздраву России в августе.

Сами добровольцы рассказали, что первую пару дней после вакцинации у них поднималась температура до 37–38 градусов, были небольшой озноб и головные боли. Все побочные эффекты удалось снять парацетамолом. За участие в испытаниях им должны выплатить около 100 тыс. руб.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и Минобороны России начали проводить совместное клиническое испытание вакцины от коронавируса 17 июня. Были сформированы две группы добровольцев, которых разместили в военном госпитале им. Н.Н. Бурденко и Сеченовском университете. Одной группе вводили жидкую вакцину, а другим — вакцину в виде порошка. Позднее стало известно, что у всех добровольцев сформировался иммунный ответ к коронавирусу.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: добровольцы, состояние здоровья, вакцина
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