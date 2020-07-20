В Сеченовском университете выписали вторую группу добровольцев

Выписка второй группы добровольцев, участвовавших в испытании вакцины против COVID-19 (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Вторая группа из 20 добровольцев, которая участвовала в испытании вакцины от коронавируса, хорошо перенесла препарат и выписана из Сеченовского университета. Об этом журналистам сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук, передает ТАСС.

«В этой группе добровольцев, так же как и в первой, были нежелательные реакции, поствакцинальные, но после второго введения, по нашим данным, их количество было буквально минимальным. Степень тяжести была легкая, никакого врачебного вмешательства не потребовалось», — рассказала она.

Накануне директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов сообщил, что все участники клинических испытаний вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо.

Первую группу добровольцев выписали 15 июня. Тогда Смолярчук заявила, что при любом изменении в самочувствии они могут обратиться к врачам за медицинской помощью. Ожидается, что результаты первой фазы клинических исследований передадут Минздраву России в августе.