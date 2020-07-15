Сеченовский университет выписал участников испытаний вакцины против COVID

Фото: Минобороны РФ / Youtube

Сеченовский университет в Москве выписал первую группу испытателей отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук, передает корреспондент РБК.

По ее словам, исследование препарата отличалось сложной логистикой, добровольцы решили, что в течение 6 недель они будут находиться на изоляции.

«Мы столкнулись со сложностями при организации работы: помимо обследований добровольцы находились в условиях больничных палат. Это оказало психологический эффект на добровольцев, но с ними работали психологи университета. Мы можем сказать что наши добровольцы, получив дозу вакцины, чувствуют себя хорошо, сегодня они покидают клиническую базу», — рассказала Смолярчук.

Она добавила, что при любом изменении в самочувствии добровольцы могут позвонить врачам, чтобы при необходимости провести обследования. Ожидается, что в августе результаты первой фазы клинических исследований будут переданы Минздраву.