В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

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Все участники клинических испытаний вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо. Об этом заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, передает «РИА Новости».

По его словам, хорошее самочувствие наблюдается и у тех, кто еще находится под присмотром врачей, и у добровольцев, которые уже выписались. «Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — сказал Тарасов.

Следующую группу участников эксперимента должны выписать из медицинского учреждения в понедельник, 20 июля.

15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.