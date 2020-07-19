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Пандемия коронавируса ,  
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В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Все участники клинических испытаний вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо. Об этом заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, передает «РИА Новости».

По его словам, хорошее самочувствие наблюдается и у тех, кто еще находится под присмотром врачей, и у добровольцев, которые уже выписались. «Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — сказал Тарасов.

Следующую группу участников эксперимента должны выписать из медицинского учреждения в понедельник, 20 июля.

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15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Главный исследователь Елена Смолярчук сообщила, что клинические испытания сопровождались сложной логистикой, так как добровольцы решили находиться в изоляции на протяжении шести недель.

Участники исследований рассказали, что в первые пару дней после инъекции они испытывали температуру на уровне 37–38 градусов, небольшой озноб и головные бои. Эти побочные эффекты были единственными, их удалось снять парацетамолом. Добровольцы отметили, что за участие в испытаниях им должны выплатить премию в размере около 100 тыс. руб.

Теги: вакцина, коронавирус, испытания
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