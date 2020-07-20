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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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МИД Канады сообщил о передаче в Париж самописцев украинского Boeing

«Черные ящики» украинского Boeing 737, сбитого в январе текущего года иранскими военными по ошибке над Тегераном, были доставлены в Париж. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

«Мы получили подтверждение, что «черные ящики» рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать», — написал дипломат.

О том, что Иран передаст Франции самописцы украинского самолета для расшифровки к 20 июля ранее сообщила Международная организация гражданской авиации (ICAO).

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Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следовавший из Тегерана в Киев, был сбит 8 января иранскими военными вскоре после вылета. Все находившиеся на борту 176 человек погибли.

Изначально власти Ирана утверждали, что причиной крушения лайнера стала техническая неисправность самолета.

Однако впоследствии Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что лайнер был сбит иранскими ПВО из-за ошибки оператора, который принял самолет за ракету.

12 июля иранские СМИ обнародовали тоги доклада Организации гражданской авиации Ирана о ходе расследования авиакатастрофы, в котором утверждалось, что украинский лайнер был сбит в связи с неправильной настройкой комплекса ПВО.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет вынужден обратиться в международные суды в том случае, если Иран не выполнит свои обещания и обязательства, взятые на себя обязательства из-за крушения лайнера.

Теги: Украина, Иран, Boeing 737-800, авиакатастрофа, «черные ящики», Канада, Париж
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