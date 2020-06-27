Иран передаст Франции самописцы сбитого Boeing к 20 июля

Иран к 20 июля доставит во Францию для расшифровки самописцы сбитого в январе над Тегераном украинского Boeing 737. Об этом сообщила в Twitter Международная организация гражданской авиации (ICAO).

«Сегодня на заседании Совета ICAO Иран сообщил, что черные ящики рейса PS752 будут представлены для считывания информации во Франции 20 июля», — говорится в сообщении. В организации добавили, что к участию в расшифровке будут допущены представители всех заинтересованных стран.

Ранее французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) сообщило, что Иран обратился к нему за помощью с расшифровкой бортовых самописцев украинского Boeing. «Работы должны начаться 20 июля», — говорится в Twitter BEA.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, был сбит вскоре после вылета 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли.