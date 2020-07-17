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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Центра Гамалеи назвал неподходящую для вакцинации группу людей

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Людям с тяжелыми заболеваниями иммунной системы не подойдет вакцина от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, этой группе населения перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом, поскольку препарат может спровоцировать обострение.

Ранее Гинцбург заявил, что люди, переболевшие тяжелой формой коронавируса, в ближайшее время могут не вакцинироваться благодаря наличию антител к этому вирусу.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в начале июля пообещал, что вакцинация от COVID-19 в стране будет добровольной.

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Фото: пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова / ТАСС

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Минобороны России 17 июня начали клиническое испытание вакцины от коронавируса.

Для проведения исследования были сформированы две группы добровольцев, которых разместили в военном госпитале им. Н.Н. Бурденко и Сеченовском университете. Одним вводили жидкую вакцину, а другим — вакцину в виде порошка. Позднее стало известно, что у всех добровольцев сформировался иммунитет к вирусу.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, вакцина, россияне
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