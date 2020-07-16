Глава Центра Гамалеи оценил необходимость вакцинации переболевших COVID

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Переболевшие тяжелой формой коронавируса люди могут не вакцинироваться в ближайшее время благодаря наличию антител. Об этом «РИА Новости» заявил глава центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Как показали уже довольно многочисленные исследования, у них [людей, переболевших COVID-19 в тяжелой форме] хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови», — уточнил он.

В начале июля глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции в стране будет добровольной.

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