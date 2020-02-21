Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 20 фев, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 20 фев, 13:27
Ярославский губернатор выразил надежду на попадание «Шинника» в РПЛ Спорт, 11:47 Зачем B2B-компании анализировать соцмедиа: кейс «Северстали» Pro, 11:44 Путин ответил на сравнение «раба на галерах» и «слуги народа» Политика, 11:42 Посольство назвало «русофобской ложью» заявление по кибератакам в Грузии Политика, 11:28 ТАСС узнал о предъявлении обвинения приставу после самоубийства в суде Общество, 11:23 Акции ЧТПЗ подскочили на 30% после публикации отчетности Quote, 11:23 Лукашенко заявил о предложении Путина выплатить компенсацию до $300 млн Политика, 11:22 Почему 900 000 Bitcoin-адресов могут потерпеть убытки Крипто, 11:22 Путин присвоил генеральские звания 60 силовикам Политика, 11:10 Путин назвал раскол украинской и русской церквей «разрезом по живому» Политика, 11:10 Российские моряки отравились химикатами на корабле во Франции Общество, 11:08 Прощай, премия: как роботы изменят банковскую сферу — Bloomberg Pro, 11:00 Когда мы начнем пользоваться летающими такси Партнерский материал, 10:44 СМИ узнали о рекордном количестве брошенных поездов на железных дорогах Бизнес, 10:43
Политика ,  
0 

Путин назвал раскол украинской и русской церквей «разрезом по живому»

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) до раскола была полностью независимой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

Глава государства рассказал, что Московский патриархат никак не влиял на принимаемые украинской церковью решения, в том числе на избрание иерархов. Единственное, что объединяло русскую и украинскую церкви, было «духовное единство и упоминание патриарха Московского», добавил он.

«Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?», — выразил недоумение президент России.

Что означает раскол двух церквей: ответы на главные вопросы
Политика

Путин заключил, что необходимо с уважением относиться к стремлению украинцев, живших на границе с Европой и католическим миром, к независимости от Российского государства. Тем не менее, по его словам, нельзя забывать, что объединяет русских и украинцев.

В декабре 2018 года произошло слияние самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В результате была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), получившая томос об автокефалии. Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической церковью.

Тогда Путин назвал появление автокефальной церкви проектом, основанным на «политиканстве» и не имеющим отношение к вере.

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, церковный раскол, церковь, РПЦ
Материалы по теме
Путин обвинил бывшие власти Украины в желании «сохранить награбленное»
Политика
Путин назвал потерей отсутствие дружбы с Украиной
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter