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Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Мечеть Айя-София, Стамбул
Мечеть Айя-София, Стамбул (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софьи с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — сказал он.

В РПЦ заявили о пощечине христианству из-за смены статуса Святой Софии
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Мечеть Айя-София, Стамбул

Турецкий лидер отметил, что страны, которые критикуют Турцию за использование ее суверенного права, не могут справиться с исламофобией на собственной территории.

Долгое время Святая София была крупнейшим христианским собором и символом этой религии на Востоке. После захвата Константинополя Османской империей в 1453 году храм переделали в мечеть. С 1934 года здание сохраняло нейтральный статус музея.

10 июля Эрдоган подписал указ о возвращении собору роли мечети. Богослужения для мусульман в Айя-Софии начнутся с 24 июля. При этом вход в Софию, ранее стоивший около тысячи рублей, будет бесплатным. Посещать религиозный объект смогут все граждане, в том числе немусульмане.

История Святой Софии — от храма Юстиниана до мечети Эрдогана. Фотогалерея
Фотогалерея 

В ЮНЕСКО, признавшем Святую Софию частью Всемирного наследия, заявили о глубоком сожалении из-за решения Турции, принятом без предварительного обсуждения, Госдеп США также выразил разочарование ситуацией. МИД Греции назвал происходящее провокацией, а глава турецкого Министерства культуры Лина Мендони заявила, что действия Эрдогана — это «открытый вызов всему цивилизованному миру».

В России представитель РПЦ, председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил о «пощечине всему мировому христианству» от руководства Турции. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда признал, что вопрос Святой Софии является внутренним делом Турции, однако назвал это формальностью, отметив, что «есть вещи, которые выходят за рамки формальных решений».

Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
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