Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Мечеть Айя-София, Стамбул (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софьи с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — сказал он.

Турецкий лидер отметил, что страны, которые критикуют Турцию за использование ее суверенного права, не могут справиться с исламофобией на собственной территории.

Долгое время Святая София была крупнейшим христианским собором и символом этой религии на Востоке. После захвата Константинополя Османской империей в 1453 году храм переделали в мечеть. С 1934 года здание сохраняло нейтральный статус музея.