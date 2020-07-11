Попова сообщила о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей

Разработка специальной вакцины от коронавирусной инфекции для детей уже начинается. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Для этого должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается», — сказала Попова.

Она также сочла преждевременным появление такой вакцины в ближайшем будущем или в текущем году. Глава Роспотребнадзора отметила, что у детей, переболевших коронавирусом, формируется иммунитет к инфекции.

18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве начались клинические испытания на людях. Инъекции двух разных компонентов вакцины ввели двум группам из девяти добровольцев.

23 июня вакцинацию прошла вторая группа из 20 участников исследований. Все они заявляли, что не испытывают никаких побочных эффектов.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, испытания вакцины идут штатно. При этом результаты испытаний пока озвучивать рано, отметил министр. По его словам, испытания вакцин также проводятся в Сеченовском университете.

Мурашко добавил, что всего углубленная работа ведется над 17 вариантами вакцины, которые являются наиболее перспективными препаратами. Итогом работы станет появление не менее трех-четырех рабочих вакцин, отметил глава ведомства.