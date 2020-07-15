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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны заявило о безопасности вакцины против коронавируса

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на первой группе добровольцев показали безопасность нового препарата. Об этом сказано в сообщении Минобороны России, которое поступило в РБК.

«Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины», — отметили в ведомстве.

Клинические испытания препарата проводило Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Все 18 добровольцев закончили свое участие в исследованиях и были выписаны из филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко, сказано в сообщении.

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По данным Минобороны, основной задачей первой группы участников исследования была проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины. Как сообщает ведомство, добровольцы были под непрерывным наблюдением медиков военного госпиталя. В течение 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций участников были в норме. Никаких серьезных осложнений и жалоб не было.

Испытания вакцины начались 17 июня в двух местах — в военном госпитале им. Н.Н. Бурденко и в Сеченовском университете. В Минздраве заявили, что в госпитале проверяют жидкую вакцину для внутримышечного введения, а в университете — препарат в виде порошка. По данным Минобороны, анализы обеих групп добровольцев показывают, что у них сформировался иммунитет к вирусу, что является подтверждением эффективности вакцины.

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Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса получит соответствующее разрешение на использование в медицинских учреждениях к середине августа. По его данным, в центре считают, что процесс регистрации вакцины продлится до 2–4 августа, после чего еще некоторое время займет процедура получения в Росздравнадзоре отдельного разрешения на гражданский оборот. По мнению Гинцбурга, небольшое количество вакцины, скорее всего, поступит в гражданский оборот 14–15 августа.
 

Теги: коронавирус, Минобороны, вакцина
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