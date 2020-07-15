Минобороны заявило о безопасности вакцины против коронавируса

Фото: Минобороны РФ

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на первой группе добровольцев показали безопасность нового препарата. Об этом сказано в сообщении Минобороны России, которое поступило в РБК.

«Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины», — отметили в ведомстве.

Клинические испытания препарата проводило Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Все 18 добровольцев закончили свое участие в исследованиях и были выписаны из филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко, сказано в сообщении.

По данным Минобороны, основной задачей первой группы участников исследования была проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины. Как сообщает ведомство, добровольцы были под непрерывным наблюдением медиков военного госпиталя. В течение 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций участников были в норме. Никаких серьезных осложнений и жалоб не было.