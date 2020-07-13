Разработчик вакцины от COVID-19 назвал сроки ее готовности

Ученый предположил, что частные компании начнут производить вакцину от коронавируса в начале-середине сентября. По его словам, сейчас идут переговоры с частными предприятиями насчет того, как максимально быстро можно передать им и технологию, и все необходимые компоненты для производства. «Чтобы они стартовали начиная с 1 сентября, допустим, или с середины сентября. А у них возможности на порядок, а то и на два порядка по выпуску данной вакцины больше», — заявил Гинцбург.

Одновременно с этим, как уточнил директор института, идет работа по созданию логистических цепочек для доставки лекарства в медицинские учреждения.

Испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 17 июня в Сеченовском университете и военном госпитале имени Бурденко в Москве. В каждом из них приняли участие 38 добровольцев. Как ранее сообщили в Минздраве, в университете испытывали вакцину в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу готовится на месте, а в госпитале — жидкую вакцину для внутримышечного введения.

В июне Александр Гинцбург сообщил, что для перехода к массовой вакцинации населения необходимо выпустить 50–70 млн доз. Тогда он предположил, что прививать россиян могут начать предстоящей осенью.