Минэк допустил появление 9 новых резидентов «русских офшоров» в 2020 году

Число резидентов «русских офшоров» на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде возрастет до 40 к концу года, ожидают в Минэкономразвития. Переезд с Кипра обсуждают акционеры ретейлера «Лента»

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Количество резидентов специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде возрастет с нынешних 31 до 40 к концу года, сообщил РБК заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

К осени Минэкономразвития должно подготовить законопроект, который расширит географию стран и территорий, из которых можно «переехать» в САР, позволит «транзитную» редомициляцию, выпуск разных типов акций, освободит от налогов зарубежные филиалы компаний и валютные курсовые разницы. Эти и другие льготы утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

«Все это должно привести к дальнейшему росту числа новых резидентов. Согласно планам, к концу года их станет 40», — рассказал замминистра. В частности, возможность «переезда» с Кипра в САР в Калининграде рассматривают акционеры сети гипермаркетов «Лента». Освобождение от налогов зарубежных филиалов может привлечь в САРы нефтегазовые и металлургические компании с проектами по добыче за рубежом, сообщали РБК эксперты.

Главная инициатива, которую утвердило правительство, — разрешить непубличным компаниям-резидентам САР право на ставку 5% вместо 15% на дивиденды за рубеж. Сейчас такая возможность есть только у публичных компаний. Льготы резидентам «русских офшоров» обещают на фоне повышения до максимума ставок налогов на дивиденды и проценты на Кипр, в Люксембург и Мальту, намерения Минфина запретить выводить прибыль за рубеж без налогов.