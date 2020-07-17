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Минэк допустил появление 9 новых резидентов «русских офшоров» в 2020 году

Число резидентов «русских офшоров» на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде возрастет до 40 к концу года, ожидают в Минэкономразвития. Переезд с Кипра обсуждают акционеры ретейлера «Лента»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Количество резидентов специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде возрастет с нынешних 31 до 40 к концу года, сообщил РБК заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

К осени Минэкономразвития должно подготовить законопроект, который расширит географию стран и территорий, из которых можно «переехать» в САР, позволит «транзитную» редомициляцию, выпуск разных типов акций, освободит от налогов зарубежные филиалы компаний и валютные курсовые разницы. Эти и другие льготы утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

«Все это должно привести к дальнейшему росту числа новых резидентов. Согласно планам, к концу года их станет 40», — рассказал замминистра. В частности, возможность «переезда» с Кипра в САР в Калининграде рассматривают акционеры сети гипермаркетов «Лента». Освобождение от налогов зарубежных филиалов может привлечь в САРы нефтегазовые и металлургические компании с проектами по добыче за рубежом, сообщали РБК эксперты.

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Экономика
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Главная инициатива, которую утвердило правительство, — разрешить непубличным компаниям-резидентам САР право на ставку 5% вместо 15% на дивиденды за рубеж. Сейчас такая возможность есть только у публичных компаний. Льготы резидентам «русских офшоров» обещают на фоне повышения до максимума ставок налогов на дивиденды и проценты на Кипр, в Люксембург и Мальту, намерения Минфина запретить выводить прибыль за рубеж без налогов.

«Распространение 5% ставки на дивиденды и на непубличные компании, которые есть в САР, — логичный ход, условия для резидентов уравниваются, становится выше и стимул для «переезда» в САР», — отметил Торосов. Минэкономразвития обсуждает с другими органами власти вопрос, нужны ли дополнительные ограничения для применения льготной ставки.

Сейчас в САРах зарегистрировано 30 компаний и один фонд. Они представляют разные отрасли — от сырьевой до пищевой, рассказал Торосов. Сколько резидентов САР являются совместными предприятиями с реальными иностранными инвесторами, замминистра не уточнил, отметив, «что структуры владения компаний-резидентов САР конфиденциальны». У большинства компаний в САРах российские бенефициары, но ряд реальных совместных предприятий с иностранными партнерами сейчас рассматривают возможность «переезда» в САР, рассказала ранее РБК партнер PwC Галина Науменко.

САР на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде появились в 2018 году. Их главная цель — привлечь капитал зарубежных компаний россиян. Редомициляция, или смена корпоративной прописки, позволяет осуществить полную «миграцию» компании в Россию — сменить налоговое резидентство и личный закон (страну регистрации).

Самым первым с Кипра в «офшор» во Владивостоке «переехал» основной акционер банка «Восточный» Finvision Holdings Артема Аветисяна. Там же зарегистрировалась Donalink Ltd Андрея Мельниченко. Резидентами САР в Калининграде стали несколько компаний, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, офшоры
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