Адвокат заявил о неодобрении Фургалом массовых акций в Хабаровске

Массовые выступления жителей Хабаровска в поддержку Сергея Фургала (Фото: Reuters)

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств бизнесменов в начале 2000-ых, не одобряет несанкционированные акции жителей Хабаровска в свою поддержку. Об этом заявил его адвокат Борис Кожемякин, передает «Интерфакс».

«Он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений», — пояснил адвокат. Кожемякин уточнил, что Фургал не имеет никакого отношения к организации прошедших акций.

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