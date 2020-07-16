Дело губернатора Фургала , 16 июл, 12:53
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Адвокат заявил о неодобрении Фургалом массовых акций в Хабаровске
Массовые выступления жителей Хабаровска в поддержку Сергея Фургала
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств бизнесменов в начале 2000-ых, не одобряет несанкционированные акции жителей Хабаровска в свою поддержку. Об этом заявил его адвокат Борис Кожемякин, передает «Интерфакс».
«Он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений», — пояснил адвокат. Кожемякин уточнил, что Фургал не имеет никакого отношения к организации прошедших акций.
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