Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»

Власти Хабаровска заявляют об опасности митингов и неудобствах, которые они приносят некоторым горожанам. Мэр города заявил, что они способствуют распространению инфекции, а в администрации утверждают, что акции мешают спать

Участники митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (Фото: Евгения Пустовит / ТАСС)

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он заявил, что митинги могут стать опасны с точки зрения распространения коронавируса, передает местный портал DVHab.

«Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь, по статистике, один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен», — заявил Кравчук.

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Он заявил, что у жителей города есть и «законные способы, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания». «А то, что происходит сейчас, — это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья», — сказал Кравчук.

В пресс-службе администрации города, как передает ТАСС, заявили о том, что некоторые жители жалуются на проведение акций в ночное время из-за шума. «Нам поступило более двух десятков звонков с жалобами граждан на шум. У пожилых людей давление, выпускники не могут выспаться перед экзаменами. Мы работаем с правоохранительными органами по этому вопросу», — завили в администрации.