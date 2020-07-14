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Дело губернатора Фургала ,  
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Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»

Власти Хабаровска заявляют об опасности митингов и неудобствах, которые они приносят некоторым горожанам. Мэр города заявил, что они способствуют распространению инфекции, а в администрации утверждают, что акции мешают спать
Участники митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Участники митинга в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (Фото: Евгения Пустовит / ТАСС)

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он заявил, что митинги могут стать опасны с точки зрения распространения коронавируса, передает местный портал DVHab.

«Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь, по статистике, один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен», — заявил Кравчук.

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Он заявил, что у жителей города есть и «законные способы, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания». «А то, что происходит сейчас, — это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья», — сказал Кравчук.

В пресс-службе администрации города, как передает ТАСС, заявили о том, что некоторые жители жалуются на проведение акций в ночное время из-за шума. «Нам поступило более двух десятков звонков с жалобами граждан на шум. У пожилых людей давление, выпускники не могут выспаться перед экзаменами. Мы работаем с правоохранительными органами по этому вопросу», — завили в администрации.

Хабаровские жители вновь устроили акции в поддержку Фургала. Фоторепортаж
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Несанкционированные акции протеста в поддержку губернатора Сергея Фургала в Хабаровске проходят уже несколько дней подряд. Митинг в субботу, 11 июля, DVHab называет самым массовым в истории города. В нем приняли участие, по оценкам портала, 20–30 тыс. человек. Однако, по оценкам МВД, 11 июля в протестах по всему региону приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек. Пресс-секретарь Фургала заявила, что в акции в его поддержку «в разное время» участвовали около 20 тыс. человек. Митинги не были согласованы.

Накануне в Хабаровск на фоне митингов прибыл полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он заявил, что приехал, чтобы убедиться в том, что местные власти «продолжают выполнять все необходимые для людей функции». Трутнев согласился с тем, что люди, участвующие в акциях протеста в связи с задержанием главы региона, имеют право выражать свое мнение.

Член ЛДПР и экс-депутат Госдумы Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года, победив единоросса Вячеслава Шпорта, который возглавлял регион с 2009 года. Он стал одним из двух губернаторов от ЛДПР, победивших на выборах 2018 года конкурентов из «Единой России» (вторым был губернатор Владимирской области Владимир Сипягин).

Владимирский губернатор заявил об отсутствии опасений после дела Фургала
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Владимир Сипягин

Следователи задержали Сергея Фургала ночью 9 июля по подозрению в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство). Суд арестовал его до 9 сентября. Губернатор вину не признал.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Хабаровск, протесты, Сергей Фургал
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