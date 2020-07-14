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Дело губернатора Фургала ,  
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Арестованному Фургалу не сообщили о митингах в его защиту

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ничего не знает об акциях в его поддержку, которые прошли в Хабаровске и других городах региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОНК Еву Меркачеву.

«Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили об этом говорить. Он доволен условиями, сказал, дружелюбный коллектив», — рассказала Меркачева. Она добавила, что Фургал в хорошем расположении духа, шутит, читает книги, занимается спортом.

Жители Хабаровска третий день подряд вышли на улицы в поддержку Фургала
Политика
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

В то же время секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал «Интерфаксу», что Фургал пожаловался на сыпь, которую сам он считает аллергической реакцией. «Руки Фургала покрыты красными аллергическими пятнами. Он сам, как медик связывает эту аллергию с ношением перчаток и утверждает, что аллергия может привести к анафилактическому шоку», — рассказал Мельников.

Он также подтвердил информацию о неработающем в камере Фургала телевизоре. «Фургал рассказал, что получил газеты за 9 июля и читает книги», — добавил Мельников.

Следователи задержали Сергея Фургала ночью 9 июля по подозрению в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство). Суд арестовал его до 9 сентября. Губернатор вину не признал. В Хабаровске несколько дней проходили несанкционированные акции в поддержку Фургала.

Теги: Сергей Фургал, акции протеста, СИЗО
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