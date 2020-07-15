Десятки человек пришли к зданию ЦИК в Минске после отказа оппозиционерам

После отказа ЦИК в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске и других крупных городах республики прошли массовые протесты, переросшие в столкновения с милицией. По данным правозащитного центра «Весна», были задержаны более 200 человек, МВД 15 июля отчиталось о задержании 250 человек в 14 городах Белоруссии. По словам пресс-секретаря ведомства, в это число входят в том числе водители и велосипедисты, задержанные за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также за несоблюдение правил дорожного движения.

После акции протеста в Минске возбуждено уголовное дело по ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Тем временем Центризбиркомом были зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты действующий глава государства Александр Лукашенко, а также сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана и лидер партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергей Черечень.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в соседней Белоруссии, назвал выборы президента в этой стране внутренним делом государства.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.