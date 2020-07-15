Десятки человек пришли к зданию ЦИК в Минске после отказа оппозиционерам
У здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии выстроилась очередь из жителей Минска, пришедших подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщает Tut.by.
По данным издания, днем около здания ЦИК собрались более 150 человек. Позже возле Центризбиркома появились автозаки.
ЦИК Белоруссии 14 июля не стал регистрировать оппозиционных политиков — экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало в качестве кандидатов на пост главы государства. Виктор Бабарико, считавшийся основным противником Лукашенко на выборах, был задержан в июне. Его подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.