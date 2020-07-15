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Выборы в Белоруссии ,  
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Песков назвал выборы Белоруссии внутренним делом республики

Минск, Белоруссия
Минск, Белоруссия (Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС)

Президентские выборы в Белоруссии являются суверенным делом этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос, как в Кремле оценивают выборы в сопредельном государстве, Песков ответил: «Как внутреннее дело Белоруссии. Здесь в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось».

По словам пресс-секретаря, Россия и Белоруссия ближе друг к другу в силу договора о Союзном государстве. «Но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться», — добавил Песков.

ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты
Политика
Александр Лукашенко

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. 14 июля Центризбирком страны зарегистрировал действующего президента Александра Лукашенко в качестве кандидата. Кроме него ЦИК зарегистрировала еще четверых претендентов на пост главы государства: сопредседателя объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, экс-депутата Анну Канопацкую, супругу видеоблогера Сергея Тихановского Светлану и лидера партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергея Черечень.

Бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, которого считали основным противником Лукашенко на выборах и задержали в июне по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, ЦИК отказала в регистрации. Решение было принято из-за несоответствий в его декларации о доходах и участии иностранной организации в его предвыборной кампании.

ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Бабарико на выборы
Политика
Виктор Бабарико

Не зарегистрировали и оппозиционера Валерия Цепкало. В ЦИК заявили, что он не смог набрать необходимое количество достоверных подписей в свою поддержку.

После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало в Минске и других белорусских городах начались акции протеста, переросшие в столкновения с силами правопорядка. Правозащитный центр «Весна» сообщал о более чем 200 задержанных. После акции в Минске правоохранители завели дело.

Теги: Дмитрий Песков, выборы, Белоруссия
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