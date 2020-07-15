Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин

Из документа следует, что в прошлом году Лукашенко заработал 117 тыс. белорусских рублей (около 3,4 млн российских), а никакого имущества у него нет. Сведений о машинах и квартирах не было и в предыдущей предвыборной декларации

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / AP)

ЦИК Белоруссии опубликовала в печатном номере газеты «СБ. Беларусь сегодня» декларации пяти кандидатов в президенты страны за 2019 год. Фотографии документов на своем сайте привело издание TUT.by.

Из них следует, что действующий глава государства Александр Лукашенко в прошлом году заработал 117 068 белорусских рублей (около 3,4 млн российских рублей). Речь идет о его зарплате — 9755 белорусских рублей (286 тыс. российских) в месяц.

При этом в декларации не указано сведений ни о каком имуществе — домах, квартирах, участках либо гаражах. Другого имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Лукашенко, согласно документу, также нет.

Доход супруги президента Галины Лукашенко за прошлый год составил 5560 белорусских рублей (около 161 тыс. российских рублей). Как следует из документа, это пенсия и доход от акций.