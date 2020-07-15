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Жители Баку вышли на митинг в поддержку национальной армии

Жители Баку вышли на несанкционированный митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает портал Oxu.Az.

Участники митинга скандируют патриотические лозунги: «Шехиды бессмертны, Родина неделима».

По информации издания Report, тысячи молодых людей с флагами страны прошлись в сторону «Аллеи шехидов». Аналогичные митинги также прошли в других городах Азербайджана.

МИД предостерег от эскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана
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Удар по армянскому опорному пункту на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе

Боевые столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном продолжаются с 12 июня. В результате обе стран понесли потери.

14 июля Армения отчиталась о гибели своих военнослужащих, армянская армия потеряла майора, капитана и двух младших сержантов.  В Азербайджане погибли генерал-майор и полковник, а также несколько военнослужащих более низкого ранга. Минобороны двух государств также заявляли об уничтожении военных пунктов друг друга.

Накануне глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы сообщил РБК, что Армения возобновила азербайджанских боевых позиций и населенных пунктов вблизи армяно-азербайджанской границы в Товузском районе.

В Кремле выразили глубокую обеспокоенность из-за текущего конфликта и призвали стороны к сдержанности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская сторона готова выступить посредником в урегулировании ситуации.

Теги: Азербайджан, Баку
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