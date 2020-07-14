Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов на границе с Арменией

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу, Товузский район, Азербайджан (Фото: Ильхам Мустафа / РИА Новости)

Армения начала обстрел азербайджанских боевых позиций и населенных пунктов вблизи армяно-азербайджанской границы в Товузском районе. Об этом РБК сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

«Сегодня в 19:30 (18:30 мск) Вооруженные силы Армении возобновили интенсивный огонь по населенным пунктам Товузского района и позициям наших подразделений из крупнокалиберного оружия и артиллерии», — сказал он.

Военные Азербайджана также заявили, что взорвали армянскую долговременную огневую точку (ДОТ), с который велись обстрелы.

Ранее 14 июля пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян говорил РБК, что ситуация на границе с Азербайджаном стабилизировалась и остается «сравнительно спокойной». О том, что ситуация стабилизировалась, говорил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы. По его словам, до этого последний обстрел с территории Армении произошел около 15:00 по местному времени (14:00 мск).