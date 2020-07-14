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Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из России до 31 июля

Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Власти Австрии продлили запрет на пассажирские авиарейсы из России и ряда других государств. Об этом сообщает Wiener Zeitung со ссылкой на постановление министра здравоохранения страны Рудольфа Аншобера.

Согласно постановлению, запрет на рейсы из России, Белоруссии, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, Швеции и Украины в Австрию, который должен был закончиться 15 июля, продлен до конца месяца.

Более того, введен новый запрет на рейсы из всех стран Западных Балкан (Албания, Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина и частично признанная Республика Косово), Болгарии, Румынии, Молдавии и Египта.

В то же время австрийские власти разрешили принимать рейсы из итальянской Ломбардии с 16 июля.

Свое решение запретить рейсы из «зон риска COVID-19» Вена объяснила стремлением сдержать пандемию коронавирусной инфекции на территории своей страны.

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Возможность въезда в Россию остается ограниченной как минимум до 1 августа. Роспотребнадзор 9 июля предложил возобновить авиасообщение с Венгрией, Великобританией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. Вице-премьер страны Татьяна Голикова объявила, что переговоры по снятию ограничений на международные полеты начнутся 15 июля.

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При этом Россия не вошла в список стран, для которых ЕС открыл свои границы с 1 июля.

Ранее Финляндия продлила ограничение на пересечение границы с Россией до 11 августа. Венгрия также сообщила, что в ближайшее время не откроет границы для россиян.

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Источник: JHU
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Теги: Австрия, полет, авиарейсы, Россия
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