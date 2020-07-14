Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из России до 31 июля

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Власти Австрии продлили запрет на пассажирские авиарейсы из России и ряда других государств. Об этом сообщает Wiener Zeitung со ссылкой на постановление министра здравоохранения страны Рудольфа Аншобера.

Согласно постановлению, запрет на рейсы из России, Белоруссии, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, Швеции и Украины в Австрию, который должен был закончиться 15 июля, продлен до конца месяца.

Более того, введен новый запрет на рейсы из всех стран Западных Балкан (Албания, Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина и частично признанная Республика Косово), Болгарии, Румынии, Молдавии и Египта.

В то же время австрийские власти разрешили принимать рейсы из итальянской Ломбардии с 16 июля.

Свое решение запретить рейсы из «зон риска COVID-19» Вена объяснила стремлением сдержать пандемию коронавирусной инфекции на территории своей страны.