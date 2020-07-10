Финляндия назвала срок продления ограничений въезда для россиян

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Правительство Финляндии продлило ограничение на пересечение границы с Россией до 11 августа. Об этом сообщается на странице посольства Финляндии в России в Facebook.

«Данные меры принимаются в связи со сложившейся коронавирусной ситуацией», — пояснили в диппредставительстве.

В конце июня глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство обсуждает возобновление международных перевозок с министром транспорта и связи Финляндии. Для этого, отметил он, необходимо согласовать требования правил по безопасности.

В то же время министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало ранее объявила, что Россия будет одной из последних стран, с которыми страна откроет границу для туризма.