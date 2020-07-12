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Дело губернатора Фургала ,  
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Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Фото: Евгения Пустовит / ТАСС
Фото: Евгения Пустовит / ТАСС

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Акции проходили второй день подряд. На центральных улицах города состоялись автопробег и шествие, после чего люди собрались у здания правительства региона и потребовали открытого суда над губернатором.

По оценкам СМИ, на митинг и шествие собрались несколько сотен человек. Во время субботней акции, по информации полиции, число участников достигало 10-12 тыс. Участники воскресной акции уже разошлись с площади Ленина, никого не задержали.

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Сергей Фургал

В субботу жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора. Митинги также состоялись в Комсомольске-на-Амуре и других городах Хабаровского края.

Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах, когда он занимался бизнесом. На следующий день губернатор был арестован до 9 сентября. Сам Фургал вины не признает.

Кроме губернатора фигурантами дела являются также бывший деловой партнер Фургала и экс-совладелец завода «Амурсталь» Николай Мистрюков, бывший помощник Фургала в Госдуме Андрей Карепов, предприниматель и гендиректор компании «Альтеза» Андрей Палей, а также инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров.

Теги: Сергей Фургал, задержание, митинг
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