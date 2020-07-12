Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Фото: Евгения Пустовит / ТАСС

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Акции проходили второй день подряд. На центральных улицах города состоялись автопробег и шествие, после чего люди собрались у здания правительства региона и потребовали открытого суда над губернатором.

По оценкам СМИ, на митинг и шествие собрались несколько сотен человек. Во время субботней акции, по информации полиции, число участников достигало 10-12 тыс. Участники воскресной акции уже разошлись с площади Ленина, никого не задержали.

В субботу жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора. Митинги также состоялись в Комсомольске-на-Амуре и других городах Хабаровского края.