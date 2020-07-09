МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций

Мария Захарова (Фото: Алексей Иванов / «Звезда» / Global Look Press)

Москва оставляет за собой право на введение адекватных ответных мер после решения Лондона о введении санкций в отношении ряда российских граждан. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запись выступления дипломата опубликована на странице внешнеполитического ведомства в YouTube.

Захарова назвала решение Британии политически ангажированным и выразила уверенность, что оно окажет негативное влияние на двусторонние отношения, которым за последние несколько лет британской стороной был нанесен серьезный ущерб.

«Принцип взаимности является одним из основополагающих в межгосударственных отношениях, поэтому оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер и призываем Лондон отказаться от языка безосновательных обвинений, выбрав путь цивилизованного диалога об имеющихся проблемах и озабоченностях», — отметила дипломат.

6 июля МИД Великобритании ввел санкции против 25 российских граждан, которые, по версии ведомства, могут быть причастны к смерти адвоката и аудитора Сергея Магнитского в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина».

В список вошли глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, следователь Олег Сильченко, занимавшийся делом Магнитского, начальник «Матросской Тишины» Фикрет Тагиев, врач Бутырской тюрьмы Лариса Литвинова, экс-замначальника тюрьмы Дмитрий Кратов, врач-хирург медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина» Александра Гаусс. Великобритания считает, что должностные лица поддерживали неправомерное преследование Магнитского, а медики не смогли обеспечить необходимых условий ухода за болевшим Магнитским.

Госсекретарь США Майк Помпео одобрил решение Великобритании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва подготовит ответные меры на введенные Лондоном санкции.

Российские власти арестовали Сергея Магнитского в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В 2013 году Магнитского посмертно признали виновным в неуплате налогов.

Как утверждал глава Hermitage Capital Уильям Браудер, преследование Магнитского связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета. Российские власти опровергают эту версию.

Санкционный «список Магнитского» существует в США и в некоторых европейских странах. В декабре 2019 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о намерении Евросоюза создать общеевропейский механизм для введения санкций за нарушение прав человека по аналогии с «актом Магнитского», который действует в США.