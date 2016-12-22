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МИД прокомментировал планы Киева создать аналог «списка Магнитского»
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МИД прокомментировал планы Киева создать аналог «списка Магнитского»
Политика, 18:04
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МИД прокомментировал планы Киева создать аналог «списка Магнитского»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва будет рассматривать возможное включение властями Украины российских политиков в «список Магнитского» как «грубое нарушение международного права». Видеозапись выступления Захаровой размещена в Facebook ведомства.

По ее словам, анонсированный Киевом пакет мер является «очередной попыткой ввести односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву и практике цивилизованного межгосударственного общения».

«Складывается впечатление, что украинские власти следуют дурному примеру из-за океана и намереваются в нарушении принципов презумпции невиновности обвинить граждан иностранного государства в никем не доказанных правонарушениях», — отметила Захарова.

Она добавила, что возможное включение в список политиков будет расцениваться российской стороной как «грубое нарушение соответствующих норм международного права об иммунитетах высших должностных лиц суверенных государств».

13 августа министр юстиции Украины Павел Петренко предложил создать аналог «списка Магнитского». Он заявил, что Киев обратится к международным партнерам с предложением сформировать отдельный санкционный список.

«Акт Магнитского» был принят в США в 2012 году. Он предполагает введение санкций против россиян, причастных к нарушениям прав человека. Аналогичные документы были приняты в Великобритании, Канаде и странах ЕС.

Теги: Мария Захарова , МИД , Украина , «список Магнитского»
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