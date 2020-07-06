Политика , 06 июл, 23:43
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Госдеп одобрил санкционную политику Лондона
Вашингтон приветствует новый правовой режим Великобритании, предусматривающий введение санкций за нарушение прав человека. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
«Мы приветствуем введение Великобританией глобального режима санкций в сфере прав человека, который способствует повышению подотчетности за серьезные нарушения прав человека», — отметил Помпео.
Он также назвал Великобританию мировым лидером в сфере защиты прав человека и близким партнером США в этой области.
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