Госдеп одобрил санкционную политику Лондона

Вашингтон приветствует новый правовой режим Великобритании, предусматривающий введение санкций за нарушение прав человека. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы приветствуем введение Великобританией глобального режима санкций в сфере прав человека, который способствует повышению подотчетности за серьезные нарушения прав человека», — отметил Помпео.

Он также назвал Великобританию мировым лидером в сфере защиты прав человека и близким партнером США в этой области.

Материал дополняется