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ЕС решил создать аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
С идеей создать общеевропейский механизм для введения санкций за нарушение прав человека выступили Нидерланды. Первый, американский «акт Магнитского» назван по имени аудитора Hermitage Capital, погибшего в «Матросской тишине»
Жозеп Боррель (Фото: Francisco Seco / AP)

Евросоюз начинает работу по созданию санкционного механизма, аналогичного американскому «акту Магнитского, передает EUobserver.

Речь идет о санкционном механизме, который позволяет применять ограничения в ответ на нарушения прав человека в любой стране мира. Принятие таких нововведений инициировала Голландия — местный парламент предписал правительству либо добиваться общеевропейского «закона Магнитского», либо принять аналогичный национальный закон.

По словам неназванного дипломата из ЕС, решение об «акте Магнитского» поддержали 23 члена Евросоюза, представители еще пяти стран не выразили возражений. Подготовкой соответствующего документа займется Европейская служба внешних связей, это может занять полгода, пояснил источник издания.

«По запросу ряда стран ЕС, мы договорились начать подготовительную работу для глобального режима санкций [в ответ] на серьезные нарушения прав человека, это будет эквивалентом ЕС так называемого акта Магнитского США», — сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (цитата по «РИА Новости»).

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Теперь создание в ЕС такого механизма должен формально утвердить Европейский совет. Аналогичные законы есть в США, Канаде и Великобритании.

Американский «акт Магнитского» назван по имени аудитора фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. Он занимался расследованиями хищений средств из российского бюджета. В России Магнитского арестовали по обвинению в создании схем уклонения от налогов, которыми, по версии обвинения, пользовался фонд. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина», спустя три года США ввели санкции против россиян, которых Вашингтон считает причастными к его смерти.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Акт Магнитского», санкции, Евросоюз
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