Посольство России пригрозило Лондону ответом на санкции против Бастрыкина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Инвестиции, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Инвестиции, 13:44
Во Франции представили новый состав правительства Политика, 21:23 На издателя «Медиазоны» Верзилова завели уголовное дело Общество, 21:20 В Госдуме попросили «Аэрофлот» вывезти не принятых на борт в КНР питомцев Общество, 21:19 Жителей села под Северодвинском эвакуируют из-за «опасных» военных работ Общество, 21:04 Минтруд назвал число получивших июльские выплаты в размере 10 тыс. руб. Общество, 21:00 Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров Общество, 20:59 Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных COVID-19 Технологии и медиа, 20:52 Три истории предпринимателей о важности soft skills РБК и Barrett, 20:39 В квартире жилого дома в подмосковном Щелково произошел пожар Общество, 20:32 ГИТИС составит список «опасных» абитуриентов Общество, 20:17 Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков» Политика, 20:07 «Другой» мозг: как работает сознание зумеров Совместный проект, 20:02 МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова Общество, 20:01 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля Общество, 20:01
Политика ,  
0 

Посольство России пригрозило Лондону ответом на санкции против Бастрыкина

В российском посольстве указали на недопустимость ситуации, когда сотрудники правоохранительных органов и судьи «оглядываются» на гипотетические санкции, вводимые другими странами по политическим мотивам
Посольство России в Великобритании
Посольство России в Великобритании (Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС)

Посольство России в Лондоне выразило возмущение по поводу решения властей Великобритании ввести санкции в отношении 25 россиян, среди которых оказались, в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и заместитель генерального прокурора Виктор Гринь.

«Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с недружественным решением Великобритании», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российской дипмиссии.

В посольстве назвали возмутительным включение в британский санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, а также судей.

«В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом. Нельзя допустить, чтобы в своей практической работе они оглядывались на гипотетические санкции, которые могут быть введены зарубежным государством по политическим мотивам», — подчеркивается в заявлении дипмиссии.

Решение ввести санкции МИД Британии объяснил стремлением наказать лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского.

«Новый режим санкций не направлен против конкретных государств. Он ставит целью привлечь к ответственности тех, кто нарушает права человека, вне зависимости от их местонахождения», — говорится в сообщении посольства Великобритании в Москве.

Британия ввела санкции против Бастрыкина и Гриня
Политика
Александр Бастрыкин

В британский список вошли те, кого Лондон считает причастными к смерти адвоката и аудитора Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Так, среди прочих в список вошли следователь Олег Сильченко, занимавшийся делом Магнитского, начальник «Матросской Тишины» Фикрет Тагиев, врач Бутырской тюрьмы Лариса Литвинова, экс-замначальника тюрьмы Дмитрий Кратов, врач-хирург медсанчасти СИЗО «Матросская Тишина» Александра Гаусс. Медиков обвиняют в том, что они не смогли обеспечить необходимых условий ухода за болевшим Магнитским.

Главу СК обвиняют в том, что его ведомство не смогло обеспечить полноценное расследование причин смерти Магнитского в тюрьме.

Однако в российском посольстве заявили, что ответы на имеющиеся вопросы об обстоятельствах смерти Магнитского «давно даны», а обнародованное 6 июля решение британских властей «рассчитано исключительно на публичный эффект» и принято ради укрепления репутации Лондона как «мирового лидера» в санкционном давлении на суверенные государства.

ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс.
Общество
<p>Наталья Магнитская</p>

Кроме россиян, в список вошли:

  • 20 подданных Саудовской Аравии, обвиняемых в причастности к смерти журналиста Джамаля Хашогги;
  • два генерала вооруженных сил Мьянмы, которых Великобритания считает ответственными за систематическое применение насилия против народа рохинджа и других этнических меньшинств;
  • две организации в Северной Корее, ответственные, по мнению властей Британии, за принудительный труд, пытки и убийства людей в концентрационных лагерях.

Ограничительные меры включают заморозку активов и запрет на поездки в Великобританию.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Великобритания, «список Магнитского», санкции
Материалы по теме
Британия ввела санкции против Бастрыкина и Гриня
Политика
ЕС решил создать аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Политика
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс.
Общество
Читайте на РБК Pro
Пять распространенных схем мошенничества на российских предприятиях
Какие условия помогут расторгнуть договор аренды без ненужных потерь
Отдел продаж на удаленке: как добиваться результата вне офиса Отдел продаж на удаленке: как добиваться результата вне офиса
Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter