Посольство России пригрозило Лондону ответом на санкции против Бастрыкина

В российском посольстве указали на недопустимость ситуации, когда сотрудники правоохранительных органов и судьи «оглядываются» на гипотетические санкции, вводимые другими странами по политическим мотивам

Посольство России в Великобритании (Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС)

Посольство России в Лондоне выразило возмущение по поводу решения властей Великобритании ввести санкции в отношении 25 россиян, среди которых оказались, в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и заместитель генерального прокурора Виктор Гринь.

«Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с недружественным решением Великобритании», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российской дипмиссии.

В посольстве назвали возмутительным включение в британский санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, а также судей.

«В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом. Нельзя допустить, чтобы в своей практической работе они оглядывались на гипотетические санкции, которые могут быть введены зарубежным государством по политическим мотивам», — подчеркивается в заявлении дипмиссии.

Решение ввести санкции МИД Британии объяснил стремлением наказать лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского.