Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия подготовит ответные меры на введенные Лондоном в связи с «поправкой Магнитского» санкции против граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Будет действовать принцип взаимности и ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации», — сказал сказал Песков. По его словам, Кремль может «только сожалеть в связи с такими недружественными шагами».

6 июля МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского». В этот список попали 25 российских граждан, в том числе заместитель генпрокурора Виктор Гринь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также следователи СК, сотрудники МВД и учреждений ФСИН.

Лондон считает их причастными к смерти адвоката и аудитора Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина».