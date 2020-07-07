Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Как подбирать идеальных сотрудников: пять советов работодателям РБК Pro Что делать, если силовики арестовали руководителя: рекомендации юриста РБК Pro Некому платить: как пострадает рынок недвижимости США РБК Pro Поиск работы и развитие карьеры: советы для руководителей среднего звена Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 72,17 (+0,83) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 81,47 (+0,91) Инвестиции, 13:39
«Яндекс» покинул топ-10 самых популярных акций среди инвесторов Инвестиции, 13:32 KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС Бизнес, 13:32 ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму Общество, 13:27 ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с автокредитами Авто, 13:23 Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка Общество, 13:20 В первом полугодии 2020-го продажи автомобилей в России упали на четверть Авто, 13:13 В сети биткоина прошла одна из крупнейших транзакций на $95 млн Крипто, 13:12 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 13:05 Посол ЕС напомнил о нормах пересмотра списка для снятия запрета на въезд Общество, 13:04 Boeing-747 запросил нештатную посадку в Симферополе из-за сигнала датчика Общество, 12:59 Баскетбольный «Зенит» объявил об уходе чемпиона Европы Антона Понкрашова Спорт, 12:55 Зачем делить бизнес на отдельные юниты — кейс «Студии Олега Чулакова» Pro, 12:52 Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского» Политика, 12:49 Организаторы отказались от проведения боя Емельяненко — Исмаилов в Москве Спорт, 12:46
Политика ,  
0 

Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия подготовит ответные меры на введенные Лондоном в связи с «поправкой Магнитского» санкции против граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Будет действовать принцип взаимности и ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации», — сказал сказал Песков. По его словам, Кремль может «только сожалеть в связи с такими недружественными шагами».

6 июля МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского». В этот список попали 25 российских граждан, в том числе заместитель генпрокурора Виктор Гринь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также следователи СК, сотрудники МВД и учреждений ФСИН.

ЕС решил создать аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Политика
Жозеп Боррель

Лондон считает их причастными к смерти адвоката и аудитора Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина».

Магнитский был арестован в России в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В 2013 году его посмертно признали виновным. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского было связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета.

Санкционный список в связи с «делом Магнитского» существует в США и еще нескольких странах. В декабре 2019 Евросоюз решил создать общеевропейский механизм для введения санкций за нарушение прав человека по аналогии с «актом Магнитского», который действует в США.

Теги: «список Магнитского», Сергей Магнитский, Дмитрий Песков
Материалы по теме
АСВ наняло на работу юриста из «списка Магнитского»
Финансы
Минюст оценит возможность обжалования решения ЕСПЧ по делу Магнитского
Политика
Лондон объявил о планах задействовать «поправку Магнитского» после Brexit
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter