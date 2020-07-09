Суд взыскал с Ефремова более 117 тыс. руб.

Михаил Ефремов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Мировой суд Хамовнического района взыскал более 117 тыс. руб. с актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Хамовнического районного суда.

Адвокаты Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская не смогли оперативно предоставить комментарий по этому вопросу.

ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, передал, что деньги взысканы из-за долгов по джипу Grand Cherokee, на котором актер попал в аварию. «Актер не платил транспортный налог, и он был взыскан через суд», — сказал собеседник агентства.

РБК направил запрос в пресс-службу УФНС по Москве.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу, от полученных травм он скончался на следующий день.