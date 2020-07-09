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Авария с участием Ефремова ,  
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Суд взыскал с Ефремова более 117 тыс. руб.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Мировой суд Хамовнического района взыскал более 117 тыс. руб. с актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Хамовнического районного суда.

Адвокаты Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская не смогли оперативно предоставить комментарий по этому вопросу.

ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, передал, что деньги взысканы из-за долгов по джипу Grand Cherokee, на котором актер попал в аварию. «Актер не платил транспортный налог, и он был взыскан через суд», — сказал собеседник агентства.

РБК направил запрос в пресс-службу УФНС по Москве.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу, от полученных травм он скончался на следующий день.

В заявлении медэкспертизы утверждается, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Эльман Пашаев (справа) и Михаил Ефремов

Против актера возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека), а также по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

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6 июля столичная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении Ефремова.

В беседе с РБК адвокат Эльман Пашаев заявил, что защита намерена добиваться оправдания актера.

Теги: Михаил Ефремов, актер, ДТП, новости
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