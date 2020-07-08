Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце 8 июня, намерена добиваться его оправдания. Об этом сообщил РБК адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Мы будем добиваться оправдания подзащитного. Любой нормальный адвокат так бы попытался сделать», — заявил Пашаев.

Ранее в июле Пашаев сообщал, что собрал достаточно доказательств невиновности Ефремова. Опьянение своего подзащитного он не отрицал. 3 июля Пашаев говорил, что Ефремов «заявил о невиновности в совершении ДТП», а спустя несколько дней заявил, что защита «частично признает», что за рулем был актер.

ДТП на Смоленской площади в Москве произошло вечером 8 июня. Ефремов за рулем внедорожника вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Находившийся в нем водитель — 57-летний Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и позднее умер в больнице.