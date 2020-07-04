Адвокат Ефремова назвал глупостью версию об эпилепсии у актера

Эльман Пашаев (справа) и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал бредом появившуюся в СМИ информацию о том, что защита актера планирует использовать версию о его эпилепсии.

«Это глупость, полнейший бред», — заявил Пашаев РБК.

О намерении адвокатов строить линию защиты вокруг абсансной эпилепсии, которой якобы страдает актер, сообщил источник «Известий». По его информации, адвокаты планировали заявить о том, что у актера случился припадок прямо во время ДТП.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Управляемый актером автомобиль тогда выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и врезался в автомобиль службы доставки. Водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, 57-летний Сергей Захаров, скончался позднее в больнице от полученных травм.