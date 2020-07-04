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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Ефремова назвал глупостью версию об эпилепсии у актера

Эльман Пашаев (справа) и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев (справа) и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал бредом появившуюся в СМИ информацию о том, что защита актера планирует использовать версию о его эпилепсии.

«Это глупость, полнейший бред», — заявил Пашаев РБК.

О намерении адвокатов строить линию защиты вокруг абсансной эпилепсии, которой якобы страдает актер, сообщил источник «Известий». По его информации, адвокаты планировали заявить о том, что у актера случился припадок прямо во время ДТП.

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<p>Адвокат Эльман Пашаев&nbsp;и Михаил Ефремов</p>

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Управляемый актером автомобиль тогда выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце в Москве и врезался в автомобиль службы доставки. Водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, 57-летний Сергей Захаров, скончался позднее в больнице от полученных травм.

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<p>Автомобиль Михаила Ефремова на стоянке УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве</p>

9 июня в отношении актера возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Экспертиза показала, что актер сел за руль пьяным, кроме того, в его анализах нашли остаточные следы наркотиков. После того как в анализах артиста нашли наркотики, полиция возбудила дело о незаконном сбыте наркотических веществ. По нему Ефремов проходит свидетелем.

Актер находится под домашним арестом до 9 августа.

Теги: Михаил Ефремов, авария, новости
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